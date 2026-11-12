Молодежные проекты СКФО поддерживает государство

Российская Федерация оказывает серьезную поддержку молодежным проектам на Северном Кавказе: на средства грантов в регионе сейчас реализуются почти 200 молодежных инициатив.

Молодежные инициативы, выдвигаемые представителями Северного Кавказа, все чаще находят грантовую поддержку у государства: на реализуемые в регионе 101 проект уже выделено более 160 млн рублей, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"По итогам конкурсов Росмолодежь. Гранты в 2026 году поддержку получили более 190 молодежных инициатив, разработанных авторами из регионов Северного Кавказа. Общая сумма грантовых средств, выделенных на реализацию проектов, превысила 164 млн рублей"

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Лидирует по Северо-Кавказскому федеральному округу Чечня: победителями по числу молодежных инициатив здесь стали 64 проекта, в Дагестане Росмолодежь поддержала 52 проекта, в Карачаево-Черкесии - 41, далее следуют Ставропольский край (22 проекта), Северная Осетия (7 проектов), Кабардино-Балкария (3 проекта) и Ингушетия (2 проекта), передает портал "Это Кавказ".

Конкурсы проходили среди вузов, некоммерческих организаций и физических лиц, вузов и НКО. Всего государство по национальному проекту "Молодежь и дети" поддержало 191 социальный проект из СКФО, говорится в сообщении.