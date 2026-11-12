Более 380 проектов реализовали за девять месяцев в Карабахе

На освобожденных территориях Азербайджана в январе-сентябре 2026 года реализовали 383 проекта на общую сумму 1,76 млрд манатов.

С января по сентябрь текущего года 383 проекта были реализованы на освобожденных территориях Азербайджана, следует из отчета министерства финансов Республики.

Отмечается, что сумма на реализацию этих проектов составляет 1,76 млрд манатов.

Большая их часть пришлась на социальную сферу, в которой был реализован 201 проект. Также 97 проектов выполнены в транспортном секторе, а 38 — в сфере управления водными ресурсами и мелиорации.

Также в ведомстве отметили, что 19 проектов в области обороны и правоохранительной деятельности были успешно выполнены на территории Карабаха, также 11 — в энергетике и промышленности и 17 проектов по другим направлениям.