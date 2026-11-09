Вестник Кавказа

США предупредили Израиль о необходимости готовиться к войне с Ираном – СМИ

Израиль
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
США сообщили ЦАХАЛ о необходимости готовиться к военной кампании против Ирана. Аналогичную информацию получили от Вашингтона страны Персидского залива.

Соединенные Штаты проинформировали Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о необходимости готовиться к возобновлению военных действий против Ирана. Об этом рассказал американский источник.

По его данным, Центральное командование американских ВС (CENTCOM) передало по каналам безопасности Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления военной кампании против Исламской Республики, передает гостелерадиокомпания Kan.

Ранее сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не нуждается в заключении сделки с Тегераном. Кроме того, президент США добавил, что они все еще не принимают условия, которые ранее выдвинул Иран.

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