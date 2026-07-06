Вопросы стратегического партнерства обсудили президенты Грузии и Турции

Михаил Кавелашвили в ходе визита в Турцию провел встречу с местным коллегой. Президенты двух стран уделили особое внимание торгово-экономическим отношениям.

Президенты Грузии и Турции Михаил Кавелашвили и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анталье. Она состоялась в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата.

В администрации грузинского президента отметили, что в ходе переговоров Михаил Кавелашвили заявил о готовности Грузии к дальнейшему развитию стратегического партнерства с Турцией. Он также призвал своего турецкого коллегу посетить республику Южного Кавказа.

Президенты двух стран затронули региональные вопросы, отметив важность укрепления устойчивого мира на Южном Кавказе.

Особое внимание они уделили торгово-экономическим отношениям, вопросам транспортной и энергетической взаимосвязи, а также развитию Среднего коридора и важности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.