Грузия нужна ЕС – Кобахидзе отметил стратегическое положение страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе панельной дискуссии в Институте международных и европейских отношений в Дублине отметил, что сейчас у Европы имеется лишь один маршрут на Восток, он проходит через Грузию.
"Мы видим, что Европа потеряла определенные маршруты в восточном направлении. В сложившейся ситуации Грузия и регион Южного Кавказа остаются для Европы единственным маршрутом в восточном направлении"
– Ираклий Кобахидзе
Грузинский премьер признал, что сейчас отношения Грузии и ЕС нельзя назвать позитивными, однако в Тбилиси заинтересованы в том, чтобы их улучшить.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы изменить эту ситуацию. Однако еще раз подчеркну: крайне важно, чтобы сотрудничество между двумя сторонами основывалось на общих ценностях"
– Ираклий Кобахидзе