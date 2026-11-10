Грузия нужна ЕС – Кобахидзе отметил стратегическое положение страны

У Европы не осталось других маршрутов на Восток, кроме как через Южный Кавказ, заявил Кобахидзе. Он сообщил, что Грузия готова к сотрудничеству с ЕС, но оно должно основываться на общих ценностях.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе панельной дискуссии в Институте международных и европейских отношений в Дублине отметил, что сейчас у Европы имеется лишь один маршрут на Восток, он проходит через Грузию.

"Мы видим, что Европа потеряла определенные маршруты в восточном направлении. В сложившейся ситуации Грузия и регион Южного Кавказа остаются для Европы единственным маршрутом в восточном направлении"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер признал, что сейчас отношения Грузии и ЕС нельзя назвать позитивными, однако в Тбилиси заинтересованы в том, чтобы их улучшить.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы изменить эту ситуацию. Однако еще раз подчеркну: крайне важно, чтобы сотрудничество между двумя сторонами основывалось на общих ценностях"

– Ираклий Кобахидзе