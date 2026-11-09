США не дали самолету сборной Ирана по футболу приземлиться в Ираке

В сборной Ирана по футболу сообщили, что США добились отмены рейса национальной команды в Басру. Иранские футболисты направлялись туда для участия в турнире.

Ирак после давления со стороны Соединенных Штатов не позволил самолету со сборной Ирана по футболу на борту совершить посадку в аэропорту города Басра. Об этом рассказали медиадиректор команды Ирана Мохсен Мотамедкиа.

"США, потерпев неудачу в дорогостоящем проекте унижения сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года, на этот раз надавили на правительство Ирака, чтобы оно на 90-й минуте отменило ранее выданное разрешение на рейс Тегеран - Басра. Напрасные надежды: глубокая связь Ирана и Ирака выше мирских расчетов мировых задир"

– Мохсен Мотамедкиа

Ранее агентство Reuters сообщило, что Ирак запретил лайнеру со сборной Ирана на борту приземлиться в аэропорту Басры в связи с санкциями США в отношении иранских авиакомпаний. Воздушное судно вернулось в Иран и совершило посадку в Абадане. Далее команда доберется до Басры наземным транспортом.

Напомним, иранская национальная команда направлялась в Басру, чтобы принять участие в турнире с Ираком, Ливаном и Палестиной.