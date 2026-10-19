Саудовская Аравия отразила ракетную атаку на Эр-Рияд

Силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией отразили ночную ракетную атаку хуситов баллистическими и крылатыми ракетами, целью которой были юг страны и ее столица - город Эр-Рияд.

Военные Саудовской Аравии совместно с арабской коалицией минувшей ночью успешно отразили ракетную атаку поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которые атаковали южные районы Саудовской Аравии и Эр-Рияд, сообщил бригадный генерал Турки аль-Малики.

В частности по Эр-Рияду были выпущены одна баллистическая и одна крылатая ракета, а в строну южных районов страны летела еще одна баллистическая ракета. Все они были перехвачены и уничтожены, говорится в заявлении, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

При этом система раннего предупреждения об угрозе, установленная в городах Эр-Рияд, Хамис-Мушайт и Абха, еще раз подтвердила свою эффективность: она сработала незадолго до предполагаемого ракетного удара, отмечается в сообщении.

Напомним, в последнее время столкновения между правительственными силами Йемена и хуситами участились, а ракетные удары по территории Саудовской Аравии стали практически ежедневными.

Ранее мы писали о том, что два дня назад мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили о поражении финансовых объектов крупнейшей саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке на востоке королевства, на которых вспыхнул пожар, сообщил в эфире телеканала Al Masirah представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.