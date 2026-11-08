Вестник Кавказа

Россия остается лидером по количеству туристов в Армении

Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По статистике за январь-октябрь текущего года большинство туристов приехали в Армению из России – их доля составляет 40%, это более 820 тыс человек.

Больше всего туристов за первые десять месяцев нынешнего года Армения приняла из России, рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов страны.

За этот срок в Армению попали 820 614 граждан РФ, что составляет 40% от общего числа туристов в РА.

Второе место заняла Грузия, на граждан которой пришлось 13% гостей, или 272 886. Замыкает первую тройку Иран с количеством туристов 167 629, или 8%.

В общей сложности за первые десять месяцев года в Армении побывал 2 043 531 турист

Стоит отметить, что российские туристы лидируют в общем числе гостей в Армении уже много лет. В прошлом году доля россиян в общем турпотоке страны составила 40,7% (921,7 тыс человек).

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