Вестник Кавказа

Дизельная сделка может стать опорой для восстановления связей между РФ и США – МИД

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России назвали дизельную сделку с США основой для дальнейшего восстановления деловых контактов между странами.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что дизельная сделка может стать опорой для восстановления деловых контактов между РФ и США

При этом Панкин уточнил, что полная отмена западных рестрикций не подразумевается, речь идет о временном прекращении действия ряда ограничений в сфере торговли. По словам Панкина, мировой рынок нуждается в российских поставках. 

Как отметил дипломат, дизельная сделка демонстрирует готовность сторон к сотрудничеству даже в сложной ситуации. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о планах РФ экспортировать свыше 2 млн т дизельного топлива в ноябре.

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