Рубио назвал вопрос, который будет обсуждаться на переговорах в Абу-Даби

В рамках трехсторонних переговоров США, России и Украины в Абу-Даби одной из ключевых тем станет тема гарантий безопасности. США рассчитывают на прогресс в Абу-Даби.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Белом доме ожидают, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби удастся добиться прогресса.

"Возможно, завтра в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса, когда туда прибудут (спецпосланники президента США) Джаред (Кушнер) и Стив (Уиткофф). По-моему, они уже сейчас летят туда"

– Марко Рубио

На переговорах в Абу-Даби будет обсуждаться один из ключевых аспектов в разрешении украинского конфликта – гарантии безопасности, поделился глава Госдепа США.

"На протяжении всего времени, что мы говорим о России и Украине, постоянно проявляется один аспект - необходимость гарантий безопасности, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента. Это одна из ключевых тем, которые поднимаются при каждом разговоре"

– Марко Рубио

Он уточнил, что уже "достигнут определенный прогресс в определении того, как могла бы выглядеть структура" гарантий безопасности после завершения конфликта.