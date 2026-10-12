Горнолыжные комплексы Кавказа и Сочи готовятся к открытию зимнего сезона

Первые обильные снегопады на высокогорных курортах юга России позволили администрациям горнолыжных комплексов наметить сроки старта зимнего сезона в ноябре и декабре.

Горнолыжные курорты Сочи и Северного Кавказа прояснили статус готовности к началу нового зимнего туристического сезона на фоне резкого похолодания и первых снегопадов.

Отмечается, что Каспийский циклон принес сильные дожди в Адлер и предгорья Лазаревского района Сочи, а в горах на высоте 2 тыс м сформировал снежный покров толщиной более 20 мм.

Курорт "Роза Хутор" планирует официальное открытие сезона на 18 декабря, тогда как в "Красной Поляне" с точной датой пока не определились, поскольку устойчивый слой снега для катания традиционно формируется ближе к концу ноября или в декабре.

На других популярных направлениях горнолыжные трассы также остаются закрытыми для массового катания. В Домбае канатные дороги на данный момент работают исключительно в прогулочном режиме.

В Приэльбрусье погодные условия уже позволили приступить к тренировкам профессиональным спортсменам. Открыть первые спуски для посетителей в Приэльбрусье и Архызе планируют к середине ноября.