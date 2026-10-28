Вестник Кавказа

Махачкала готовится стать городом-миллионником

Махачкала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана намерены добиться статуса города-миллионника для Махачкалы. Это откроет новые возможности для развития социальной инфраструктуры города.

Глава Дагестана Федор Щукин заявил, что власти региона начали готовиться к запуску программы, которая направлена на получение Махачкалой статуса города-миллионника. Новый статус откроет перед республиканским центром новые возможности в контексте федеральной поддержки. 

"В первую очередь, такой статус даст социально-экономический эффект. Махачкала, на самом деле, уже давно миллионник. Статус города-миллионника дает доступ уже к совершенно другому уровню поддержки и развития со стороны федерального центра. Поэтому пришло время просто навести порядок в этом направлении и сделать де-юре то, что уже сегодня существует де-факто"

– Федор Щукин

По словам главы региона, официальная информация о численности населения Махачкалы отличается от реального числа проживающих в городе. Щукин отметил, что значительное число жителей города проживают без регистрации, что создает  нагрузку на социальные учреждения. Статус города-миллионника позволит Махачкале решить эту проблему, отметил глава региона.

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