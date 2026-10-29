Демаркацию и делимитацию границы обсудили Армения и Грузия

Представители Армении и Грузии обсудили вопросы, связанные с демаркацией и делимитацией государственной границы. Встреча прошла в армянской столице.

В Ереване 6 ноября состоялась встреча комиссий Армении и Грузии по демаркации и делимитации границы. Об этом рассказали в армянском МИД.

Заседание прошло под сопредседательством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалии.

Участники встречи приветствовали возобновление работы комиссий и отметили важность процесса демаркации государственной границы для дальнейшего укрепления добрососедских отношений между двумя республиками Южного Кавказа.

"Стороны выразили обоюдную заинтересованность в завершении процесса посредством непрерывного диалога и в конструктивном духе"

– МИД РА

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по правовой базе. В частности, они коснулись ранее согласованных протоколов и возможных дальнейших шагов, которые будут способствовать бесперебойному функционированию процесса.

Помимо этого, стороны затронули вопросы, касающиеся продолжения процесса демаркации и дальнейшей работы комиссий.