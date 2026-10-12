Грузия заключит фитосанитарные соглашения с РФ, Азербайджаном и Арменией

Грузия намерена наладить сотрудничество по фитосанитарному контролю с основными торговыми партнерами – Россией, Азербайджаном, Арменией и Болгарией.

В Национальном агентстве продовольствия Грузии (NFA) сообщили о планах до конца года обсудить заключение соглашений о сотрудничестве в сфере фитосанитарного контроля с Россией, Азербайджаном, Арменией и Болгарией.

Со странами, которые являются торговыми партнерами Грузии активно идет сотрудничество по вопросам фитосанитарного контроля и сертификации. Работа направлена на содействие экспорту сельскохозяйственной продукции грузинского производства и обеспечение безопасности торговли, говорится в сообщении NFA.

"В целях углубления международного сотрудничества до конца года планируется обсудить соглашения о сотрудничестве с соответствующими ведомствами Азербайджана, России, Армении и Болгарии"

– Национальное агентство продовольствия Грузии

В рамках сотрудничества стороны будут проводить обмен опытом в сфере фитосанитарного контроля, ознакомление с возможностями лабораторий и механизмами проверки остатков пестицидов в продукции, предназначенной для экспорта, а также будут разрабатывать единые подходы.