Сотрудничество России и Турции продолжает развиваться – Матвиенко

Москва и Анкара, по словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, продолжают развивать сотрудничество даже на фоне нынешних угроз и внешнеполитических вызовов.

Российско-турецкое взаимодействие продолжает углубляться, невзирая на сложную геополитическую обстановку, заявила председатель Совфеда России Валентина Матвиенко в поздравлении Турции со 103-летием провозглашения Республики, направленном на имя спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша.

"Несмотря на серьезные вызовы и угрозы последнего времени, сложную геополитическую обстановку, российско-турецкое сотрудничество продолжает последовательно развиваться"

- Валентина Матвиенко

Она подчеркнула, что российско-турецкое сотрудничество базируется на взаимоуважении и обоюдной заинтересованности в развитии конструктивного диалога.

Члены СФ, отметила спикер верхней палаты российского парламента, высоко оценивают связи, налаженные с депутатами Великого национального собрания Турции, они также не сомневаются в том, что взаимодействие законодателей, будучи неотъемлемым элементом политических контактов, представляет собой серьезный ресурс для решения актуальных двусторонних вопросов.

Председатель Совфеда выразила надежду на сохранение нынешней динамики общения законодателей обеих стран как в двустороннем формате, так и на площадках международных организаций.

"Убеждена, что вместе мы сможем внести весомый вклад в расширение российско-турецких отношений, создание благоприятных условий для продвижения перспективных проектов и инициатив, углубление практического сотрудничества двух государств"

- Валентина Матвиенко