Годовая инфляция в РФ снизилась до 7,11%

Российская инфляция с 20 по 26 октября составила 0,08%, а рост цен к 26 октября составил 1,14%, рассказали в Росстате.

Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% с 13 по 19 октября, следует из отчета, который представил Росстат.

Отмечается, что инфляция также составила 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября, когда произошла индексация стоимости услуг ЖКХ с 1 октября.

Такде в Росстате рассказали о том, что рост цен в РФ к 26 октября составил 1,14%, с начала года - 6,24%.

Из данных следует, что годовая инфляция в РФ на 26 октября замедлилась до 7,11%.

Плодоовощная продукция в вышеуказанный период подорожала на 1,3% с учетом роста на 0,7% неделей ранее, пояснили в ведомстве.

"Помидоры стали дороже на 7,3%, огурцы - на 2,8%, картофель - на 1,6%, бананы - на 1,4%. Одновременно снизились цены на яблоки - на 1,8%, капусту - на 0,9% и морковь - на 0,8%"

– Росстат

При этом, снизились цены на сахарный песок – на 1,0%.

Кроме того, цены на бензин с 20 по 26 октября снизились на 1,63%, также как и на дизельное топливо – сократились на 0,05%.

При этом отмечается, что с начала года бензин подорожал на 18,57%, дизельное топливо - на 13,32%.