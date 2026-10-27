Россия и Иран практически завершили процесс работы над протоколом создания малых реакторов, и скоро подпишут соответствующий протокол, рассказали в ОАЭИ.

Специалисты из Москвы и Тегерана почти окончили работу над протоколом строительства малых ядерных реакторов, так что скоро документ будет подписан, - такую информацию предоставили в Организации по атомной энергии Ирана.

"Сотрудничество с Россией по строительству малых модульных реакторов продолжается, и с Москвой будет подписан протокол для ускорения процесса строительства"

- ОАЭИ

Пресс-секретарь организации Бехруз Камальванди сообщил также, что Исламская Республика смогла добиться самообеспечения ядерной энергией, а промышленность в стране продолжает развиваться вопреки давлению других стран, а также несмотря на атаку, которая была совершена на строящуюся АЭС "Дархавин" в Ахвазе.

Он пояснил, что АЭС Бушерская за время своей работы помогла не допустить выброса порядка 86 млн т вредных веществ. Кроме того, благодаря ей удалось сэкономить 132 млн баррелей нефти.

Камальванди обратил внимание на безальтернативность развития чистой энергии, напомнив, что именно ядерная энергия особенно значима в этом отношении. Он добавил, что та же тенденция прослеживается во всем мире.