Вестник Кавказа

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: партия Нетаньяху лидирует на выборах, однако правящему блоку не удалось получить большинство в парламенте Израиля.

Правящая партия "Ликуд", которую возглавляет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вырвалась вперед в электоральной гонке. "Ликуд", по данным exit poll, опережает оппозиционную партию "Яшар" на 2 мандата в парламенте страны. 

По данным СМИ. оппозиционный блок всего получает 52 мандата, что на 2 больше, чем у правящей коалиции. Арабские партии получают 18 мест. 

Согласно предварительным оценкам, ни одному блоку не удалось добиться результата в 61 мандат, который необходим для формирования правительства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1200 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.