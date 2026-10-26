Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

СМИ: партия Нетаньяху лидирует на выборах, однако правящему блоку не удалось получить большинство в парламенте Израиля.

Правящая партия "Ликуд", которую возглавляет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, вырвалась вперед в электоральной гонке. "Ликуд", по данным exit poll, опережает оппозиционную партию "Яшар" на 2 мандата в парламенте страны.

По данным СМИ. оппозиционный блок всего получает 52 мандата, что на 2 больше, чем у правящей коалиции. Арабские партии получают 18 мест.

Согласно предварительным оценкам, ни одному блоку не удалось добиться результата в 61 мандат, который необходим для формирования правительства.