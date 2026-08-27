Путин рассказал о сотрудничестве Москвы и Каира в энергетике

Россия развивает с Египтом сотрудничество в сфере энергетики, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Об этом он поведал, выступая на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"У нас с Египтом развивается активно очень сотрудничество по многим направлениям, в том числе в области энергетики. Один из крупнейших проектов совместных - это строительство атомной электростанции"
— Владимир Путин
Российский лидер подчеркнул, что реализация проекта по строительству АЭС осуществляется за счет многомиллиардных долларовых государственных кредитов со стороны РФ.
Также он уточнил, что строительство идет при поддержке президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
Напомним, в настоящее время строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" реализует госкорпорация Росатом.