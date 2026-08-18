РФ может помочь странам Ближнего Востока отремонтировать НПЗ

Российская сторона может помочь дружественным странам Ближнего Востока с ремонтом их нефтеперерабатывающих заводов, которые ранее подверглись ударам, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Об этом он сообщил на пленарном заседании IV международного конгресса "Русский инженер".
Алиханов пояснил, что уровень развития нефтегазового машиностроения в РФ позволяет осуществить поставки оборудования в страны-партнеры.
"Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении"
— Антон Алиханов
По его словам, Россия сейчас "составить альтернативу мировым лицензиарам".
В частности, отечественные специалисты создали свою систему отраслевых стандартов, конкурирующих с API (American Petroleum Institute), расскзал он.
Алиханов также отметил, что арабский мир постепенно признает российские СПГ-оборудование и шельфовые разработки.
"Хотя здесь нашим инженерами еще нужно собрать новое оборудование в технологические цепочки для поставок на условиях EPC-контрактов"
— Антон Алиханов