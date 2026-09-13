Граница Армении и Ирана – Пашинян назначил переговорную комиссию

В Армении создана специальная комиссия по границе с Ираном. Ее появление связано с активизацией усилий по проекту TRIPP.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал переговорную комиссию по вопросам инвентаризации пограничной инфраструктуры с Ираном, говорится в сообщении правительства РА.

Главой комиссии станет начальник управления сопредельных стран Министерства иностранных дел и международной торговли Армении. Также в состав комиссии войдут начальник отдела по вопросам делимитации границы, два представителя Генштаба ВС Армении, один из советников министра юстиции, три сотрудника Службы национальной безопасности Армении, включая начальника отдела пограничных войск, начальник одного из отделов Госкомитета кадастра недвижимости.

Комиссия создается в связи с активизацией работ по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа"). Сегодня парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США по "Маршруту Трампа".

Граница между Арменией и Ираном составляет 44 км, между странами действует один погранпереход – со стороны Армении этом КПП "Агарак" в Карчеване, со стороны Ирана – КПП "Нордуз" в Восточном Азербайджане.