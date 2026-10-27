Сервис Yandex Go могут оштрафовать в Грузии за нарушения

Агентство конкуренции и защиты потребителей Грузии выявило нарушения в работе сервиса Yandex Go. У компании есть месяц для исправления ситуации.

Регулирующие органы Грузии выявили нарушения в работе транспортного сервиса Yandex Go. По информации Агентства конкуренции и защиты потребителей, сервис не предоставил обязательной информации.

"В результате изучения дела агентство установило, что на платформе Yandex Go пользователям не предоставлялась обязательная по закону информация в полном объеме. В том числе должным образом не была представлена информация о поставщике услуг и его контактных данных"

– Агентство конкуренции и защиты потребителей

Кроме того, власти указали на неправомерность политики компании в отношении водителей. Агентство считает, что ответственность за транспортные услуги лежит на самой компании. Как отметили в ведомстве, Yandex Go является субъектом, который предоставляет услуги, а не посредником.

У сервиса есть месяц на исправление нарушений законодательства страны. При невыполнении требований компания может быть оштрафована на сумму, которая составляет 2% от оборота за прошлый год.