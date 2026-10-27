Доходы Грузии от туризма за девять месяцев достигли рекордных $3,8 млрд

Доходы Грузии от иностранного туризма за первые девять месяцев обновили исторический максимум и достигли $3,8 млрд на фоне рекордного роста туристического потока.

В текущем году доходы Грузии от международного туризма за девять месяцев выросли на 4,4% и достигли $3,8 млрд. Об этом говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.

​Лидером по числу визитов стала Россия с показателем 1,31 млн человек, расходы которых составили $641,3 млн. При этом за три квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от посетителей из России увеличились на 14,5%.

​Рекордный рост также показал туристический поток из стран Европейского союза и Великобритании, откуда прибыло 473,6 тыс гостей. Суммарные траты туристов из этих стран достигли $665,4 млн, а доходы от них выросли на 29,2%.

​Отметим, согласно прогнозам инвестиционного банка Galt & Taggart, по итогам всего 2026 года доходы страны от туризма могут составить $4,9 млрд. Ожидается, что показатель превысит уровень 2025 года на 4,5%.