В Тбилиси реконструируют Центральный вокзал за 7 млн лари

В Тбилиси началась реконструкция здания Центрального вокзала. Стоимость проекта составляет около 7 млн лари.
В столице Грузии началась реконструкция Центрального вокзала. На обновление транспортной инфраструктуры власти потратят порядка 7 млн лари.
Работы по реконструкции будут выполнены АО "Грузинская железная дорога". Проект планируется реализовать в течение года.
В рамках проекта планируется демонтаж существующих платформ. Их место займут платформы, которые будут соответствовать современным стандартам.
Также строители уберут подземный переход под платформами. Лестницу из здания вокзала заменят четырьмя эскалаторами. Также планируется реконструкция залов ожидания.