Вестник Кавказа

"Росатом" построит в Иране еще восемь атомных энергоблоков

"Росатом" построит в Иране еще восемь атомных энергоблоков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "Росатоме" заявили, что российские специалисты построят в Иране еще восемь энергоблоков.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что РФ планирует построить в Иране еще восемь атомных энергоблоков. 

"У нас подписаны договоренности о еще 8 блоках. И осенью было подписано соглашение о строительстве малых энергоблоков в интересах Ирана"

– Алексей Лихачев 

По словам Лихачева, в составе АЭС "Бушер" продолжается строительство еще двух энергоблоков. 

Вопрос строительства АЭС "Бушер" обсуждался на встрече президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Путин заявил, что Москва готова выполнить все договоренности по сотрудничеству.

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