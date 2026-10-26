"Росатом" построит в Иране еще восемь атомных энергоблоков

В "Росатоме" заявили, что российские специалисты построят в Иране еще восемь энергоблоков.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что РФ планирует построить в Иране еще восемь атомных энергоблоков.
"У нас подписаны договоренности о еще 8 блоках. И осенью было подписано соглашение о строительстве малых энергоблоков в интересах Ирана"
– Алексей Лихачев
По словам Лихачева, в составе АЭС "Бушер" продолжается строительство еще двух энергоблоков.
Вопрос строительства АЭС "Бушер" обсуждался на встрече президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Путин заявил, что Москва готова выполнить все договоренности по сотрудничеству.