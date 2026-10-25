Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос более чем на 20%

Доля ненефтегазового экспорта значительно выросла в экономике Азербайджана: по словам советника министра экономики Гусейна Гусейнова, она стала больше на 20 с лишним процентов.

Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана, если не брать в расчет немонетарное золото, вырос более чем на 20% в январе-сентябре текущего года.

Такое заявление сделал советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов выступая на панельной дискуссии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он уточнил, что за данный период показатель увеличился на 20,5%.

Гусейн Гусейнов пояснил, что за это время доля ненефтегазового сектора в общем объеме ВВП страны превысила 70%.

Советник главы Минэкономики обратил внимание на реализуемые в Азербайджане комплексные экономические реформы, задача которых заключается в улучшении деловой среды, упрочение роли частного сектора и обеспечение новых возможностей для международного сотрудничества.

Кроме того, добавил он, с целью стимулирования экспортных поставок в Азербайджане запущены механизмы, позволяющие сократить расходы при выходе на зарубежные рынки.