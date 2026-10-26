Пезешкиан: Иран и Россия стремятся к укреплению многополярного мира

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прилетевший в Москву на саммит Форума стран-экспортеров газа, заявил: Иран и Россия поддерживают хорошие отношения и совместно стремятся к укреплению многостороннего сотрудничества в мире.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прилетевший в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), отметил, что отношения Ирана с "дружественной и братской" Россией значительно расширились.

Сотрудничество двух стран уже вышло за рамки подписания меморандумов о взаимопонимании: стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и теперь работают над его практической реализацией, поведал президент, сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA

Основная задача, которая сейчас стоит перед руководствами двух стран - воплотить в жизнь договоренности во всех сферах – экономике, науке, культуре, безопасности и политике, отметил иранский лидер.

Планируется, что на восьмом саммите ФСЭГ президент Ирана представит предложения Тегерана, направленные на укрепление сотрудничества между странами, обладающими крупными запасами углеводородов и других энергоресурсов, а также обозначит направления их взаимодействия на международной арене.

Также Пезешкиан проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным и лидерами ряда других стран – участников саммита, в ходе которых они обсудят расширение политического и экономического сотрудничества, говорится в сообщении.