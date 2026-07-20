Турция не допустит присутствия НАТО в Черном море – СМИ

СМИ пишут, что Турция выступает против пропуска в Черное море военных кораблей Североатлантического альянса.

Турция против того, чтобы военные корабли НАТО размещались в Черном море, пишет турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

Отмечается, что США и Франция "стремятся распространить военное присутствие на Черное море", но Турция не планирует отказываться от ограничений, предусмотренных Конвенцией Монтрё.

Как рассказали источники, ранее в исключительной экономической зоне Болгарии четыре судна были подвержены атаке БПЛА, два из них затронули.

На фоне этого София обратилась к НАТО за военной поддержкой, однако Анкара негативно воспринимает этот шаг, пишет газета.

"При этом Анкара поддерживает меры по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, но выступает против появления в Черном море дополнительных военно-морских сил нечерноморских государств"

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Турецкая сторона придерживается принципа, согласно которому "безопасность в Черном море должны обеспечивать прежде всего прибрежные страны", отмечает Yeni Şafak.

"США и Франция уже продолжительное время стремятся расширить свое присутствие в регионе, однако Анкара выступает против таких планов и опирается на Конвенцию Монтре, регулирующую проход военных кораблей через турецкие проливы"

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Турция отстаивает Конвенцию Монтрё

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что желание США и Франции разместить свои корабли в Черном море предполагает нарушение Конвенции Монтрё, регулирующей правила безопасности в черноморском регионе, и Турция принципиально не может допустить никакие шаги даже ближайших партнеров, способные поставить под вопрос действительность конвенции.

"Турция таким образом проводит независимую внешнюю политику: пусть внерегиональные государства обращаются к ней по поводу ввода своих кораблей в Черное море, она отвечает отказом. У Анкары нет ни малейших мотивов соглашаться на нарушение Конвенции Монтрё, тем более что первый же такой инцидент приведет к тому, что конвенция перестанет соблюдаться всеми ее сторонами. Для Турции это недопустимо, и она отстаивает исполнение Конвенции Монтрё", - прежде всего сказал политолог.

"Развитие военного конфликта между Россией и Украиной не может влиять на соблюдение Конвенции Монтрё. Конвенция определяет правила прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы, в том числе в военное время, и от того, кто с кем ведет боевые действия, не может зависеть, насколько эти правила соблюдаются. Торговые суда могут передвигаться свободно, военные корабли – нет", - продолжил Тогрул Исмаил.

"Я думаю, в этом вопросе Турция придерживается максимального исполнения документа, поскольку это обеспечивает безопасность судоходства в Черноморском регионе", - заключил профессор Анкарского университета.