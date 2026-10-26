Тегеран потребовал от Вашингтона принять условия для начала переговоров

Для того, чтобы серьезные ирано-американские переговоры о мире могли начаться, США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Исламской Республикой, такое заявление сделал зампред иранского Совбеза Али Багери.
Об этом он сказал в эфире государственного телевидения Ирана, комментируя текущее состояние переговоров между Ираном и США.
"Если американцы серьезно намерены вести переговоры и достичь справедливого соглашения, они должны принять и выполнить выдвинутые нами семь условий"
— Али Багери
Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня американская сторона неоднократно нарушала обязательства, связанные с переговорным процессом.
Багери напомнил, что уже после подписания меморандума о взаимопонимании Вашингтон снова начал войну.
Запред добавил, что для начала серьезных переговоров США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Ираном.
В частности, речь идет о снятии морской блокады, обеспечении безопасного судоходства через Ормузский пролив, отмене американских рестрикций против Тегерана, устранении ограничений на экспорт нефти, разморозке иранских активов, хранении ядерных материалов внутри страны и прекращении боевых действий.
Если США будут стремится к достижению временного соглашения в своих политических интересах, Иран на это не пойдет, обозначил Багери.