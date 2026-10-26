Тегеран потребовал от Вашингтона принять условия для начала переговоров

Зампред иранского Совбеза Али Багери заявил, что США должны принять и выполнить условия, поставленные ИРИ, чтобы начать серьезный переговорный процесс.

Для того, чтобы серьезные ирано-американские переговоры о мире могли начаться, США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Исламской Республикой, такое заявление сделал зампред иранского Совбеза Али Багери.

Об этом он сказал в эфире государственного телевидения Ирана, комментируя текущее состояние переговоров между Ираном и США.

"Если американцы серьезно намерены вести переговоры и достичь справедливого соглашения, они должны принять и выполнить выдвинутые нами семь условий"

— Али Багери

Он подчеркнул, что до сегодняшнего дня американская сторона неоднократно нарушала обязательства, связанные с переговорным процессом.

Багери напомнил, что уже после подписания меморандума о взаимопонимании Вашингтон снова начал войну.

Запред добавил, что для начала серьезных переговоров США должны принять и выполнить семь условий, выдвинутых Ираном.

В частности, речь идет о снятии морской блокады, обеспечении безопасного судоходства через Ормузский пролив, отмене американских рестрикций против Тегерана, устранении ограничений на экспорт нефти, разморозке иранских активов, хранении ядерных материалов внутри страны и прекращении боевых действий.

Если США будут стремится к достижению временного соглашения в своих политических интересах, Иран на это не пойдет, обозначил Багери.