Вестник Кавказа

Новое здание посольства Грузии появится в Баку

Вид на Баку с Девичьей башни
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане построят новое здание посольства Грузии. Строительство развернется в районе Ясамал.

В центральном районе Баку Ясамал будет построено новое здание посольства Грузии.

Оно разместится на участке площадью 3,4 тыс кв м на пересечении улиц Наримана Нариманова и Башира Сафароглу.

Проект будет осуществляться по схеме Design-Build – когда проектирование и строительство объединены в один контракт.

Финансироваться проект будет из госбюджета через Фонд муниципального развития. Здание будет передано министерству иностранных дел Грузии после завершения строительства.

Отметим, что земля под посольство и резиденцию грузинского посла была передана Азербайджаном в январе 2025 года.

Напомним, в настоящее время грузинское посольство в Баку находится в Наримановском районе на улице Яшара Гусейнова.

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