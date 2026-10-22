В Абхазии будет закрыт "Гранд отель Россия"

"Гранд отель Россия" 3* в Гудауте закроют, арендатор должен установить мощные очистные сооружения, следует из поставления прокуратуры Абхазии.

Природоохранная прокуратура Абхазии постановила закрыть на курорте Гудаута "Гранд отель Россия", сообщает Генпрокуратура республики.

Отель будет закрыт до установки очистных сооружений. Компания "Нар 2018", арендующая отель, должна будет приобрести локальные очистные сооружения необходимой мощности. В СЭС Абхазии внесено представление о нарушениях законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии со стороны "Нар 2018".

Кроме того, вынесено постановление о возбуждении административного дела. В районную администрацию направлено представление об устранении нарушений и их недопущении в будущем.

"Гранд отель Россия" уровня "три звезды" работает по системе "все включено" и предлагает отдыхающим анимацию для детей и взрослых. Отель работает в среднем ценовом сегменте и востребован среди туристов.