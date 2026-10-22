Вестник Кавказа

В Абхазии будет закрыт "Гранд отель Россия"

В Абхазии будет закрыт "Гранд отель Россия"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Гранд отель Россия" 3* в Гудауте закроют, арендатор должен установить мощные очистные сооружения, следует из поставления прокуратуры Абхазии.

Природоохранная прокуратура Абхазии постановила закрыть на курорте Гудаута "Гранд отель Россия", сообщает Генпрокуратура республики.

Отель будет закрыт до установки очистных сооружений. Компания "Нар 2018", арендующая отель, должна будет приобрести локальные очистные сооружения необходимой мощности. В СЭС Абхазии внесено представление о нарушениях законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии со стороны "Нар 2018".

Кроме того, вынесено постановление о возбуждении административного дела. В районную администрацию направлено представление об устранении нарушений и их недопущении в будущем.

"Гранд отель Россия" уровня "три звезды" работает по системе "все включено" и предлагает отдыхающим анимацию для детей и взрослых. Отель работает в среднем ценовом сегменте и востребован среди туристов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1700 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.