Россия и Иран способны выстроить новую систему мировой энергетики - посол

Посол ИРИ в Москве сообщил, что Россия и Иран обладают серьезным потенциалом для формирования новой и справедливой системы на мировом энергетическом рынке.

Россия и Иран способны выстроить справедливую систему на мировом рынке энергетики. Об этом говорится в колонке посла Ирана в РФ Казема Джалали для ТАСС к саммиту Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

"Совместная роль Исламской Республики Иран и Российской Федерации в Москве подтверждает ту реальность, что обе страны обладают серьезным потенциалом для создания справедливой архитектуры в геополитическом пространстве мировой энергетики"

- Казем Джалали

Кроме того, посол сообщил, что анализ тенденций в отрасли показывает: будущее мирового газового рынка должно формироваться на основе плюрализма, диверсификации источников поставок и уважения суверенитета поставщиков.