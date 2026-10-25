Вестник Кавказа

Россия и Иран способны выстроить новую систему мировой энергетики - посол

Россия и Иран способны выстроить новую систему мировой энергетики - посол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол ИРИ в Москве сообщил, что Россия и Иран обладают серьезным потенциалом для формирования новой и справедливой системы на мировом энергетическом рынке.

Россия и Иран способны выстроить справедливую систему на мировом рынке энергетики. Об этом говорится в колонке посла Ирана в РФ Казема Джалали для ТАСС к саммиту Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

"Совместная роль Исламской Республики Иран и Российской Федерации в Москве подтверждает ту реальность, что обе страны обладают серьезным потенциалом для создания справедливой архитектуры в геополитическом пространстве мировой энергетики"

- Казем Джалали

Кроме того, посол сообщил, что анализ тенденций в отрасли показывает: будущее мирового газового рынка должно формироваться на основе плюрализма, диверсификации источников поставок и уважения суверенитета поставщиков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1720 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.