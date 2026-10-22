Армения заинтересована в расширении связей с ЕС – Пашинян

Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в расширении связей с Брюсселем в сферах транспорта, энергетики и цифровизации.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел встречу с руководителем генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству Гертом Яном Купманом. Пашинян заявил о заинтересованности в расширении связей с Брюсселем.

По словам Пашиняна, Ереван особенно заинтересован в углублении взаимодействия с ЕС в сферах транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры. Также Армения намерена добиваться диверсификации экономики.

Премьер РА также отметил важность поддержки со стороны ЕС для развития экспорта армянской продукции в европейские страны.

По словам Купмана, Брюссель готов поддерживать европейские стремления Еревана и расширять сотрудничество с Арменией.