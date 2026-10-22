Вестник Кавказа

Армения заинтересована в расширении связей с ЕС – Пашинян

Никол Пашинян
© Фото: Сайт президента России
Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в расширении связей с Брюсселем в сферах транспорта, энергетики и цифровизации.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел встречу с руководителем генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству Гертом Яном Купманом. Пашинян заявил о заинтересованности в расширении связей с Брюсселем. 

По словам Пашиняна, Ереван особенно заинтересован в углублении взаимодействия с  ЕС в сферах транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры. Также Армения намерена добиваться диверсификации экономики. 

Премьер РА также отметил важность поддержки со стороны ЕС для развития экспорта армянской продукции в европейские страны. 

По словам Купмана, Брюссель готов поддерживать европейские стремления Еревана и расширять сотрудничество с Арменией.

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