Азербайджанские НПО выступили с призывом к Пезешкиану

Неправительственные организации Азербайджана в своем открытом письме призвали президента Ирана обеспечить в стране обучение на азербайджанском языке, создав условия для получения образования национальными меньшинствами.

После заявления министра науки, исследований и технологий Ирана Хоссейна Симаи-Саррафа, призвавшего азербайджанских студенток продолжить обучение в иранских университетах, представители 55 неправительственных организаций (НПО) Азербайджана направили открытое письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану с просьбой взять на себя инициативу по обеспечению условий для получения образования в стране на азербайджанском языке.

В письме общественники призывают иранского лидера принять практические меры мер для сохранения и развития родного языка миллионов азербайджанцев, проживающих в Иране. Для этого они предлагают наладить системное преподавание азербайджанского языка в школах, открыть учебные заведения с преподаванием на азербайджанском, подготовить необходимых педагогов и разработать соответствующие учебные материалы и программы, сообщает APA.

Еще один момент, на котором акцентировали внимание представители гражданского общества – формирование в ИРИ в соответствии с Конституцией страны правовых и институциональных механизмов, призванных реализовать возможности получения иранскими азербайджанцами образования на родном языке.

Авторы письма особо отметили: азербайджанский язык играет важную роль в сохранении национальной идентичности, исторической памяти и культурного наследия, и расширение доступа к образованию на нем будет важным шагом в обеспечении культурного многообразия и равенства в Иране.

Также представители НПО Азербайджана предложили властям Ирана помочь в развитии образовательного, научного и культурного сотрудничества между двумя странами, говорится в сообщении.