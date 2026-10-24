Вестник Кавказа

США призвали американцев не ездить на Ближний Восток

Чемоданы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отказаться от поездок в страны ближневосточного региона на ближайшее время рекомендовано гражданам США. Предупреждение выпустил Госдеп.

Госдепартамент США предупредил американских граждан, что им следует воздержаться от поездок в 13 стран Ближнего Востока.

В список нерекомендованных к посещению стран попали Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йемен, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак, Иран и Израиль.

В Госдепе указали на сохраняющуюся угрозу терроризма и общую нестабильность в регионе. Особо в предупреждении отмечается Саудовская Аравия, где высок риск атак со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном.

Ранее хуситы провели серию атак по аэропортам Саудовской Аравии, что привело к сбоях в авиасообщении и гибели людей.

Также растет обеспокоенность в связи с возможным новым витком конфликта между США и Ираном после выборов в Конгресс 3 ноября.

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