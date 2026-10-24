Доходы Азербайджана от продажи томатов превысили $172 млн

Выручка Азербайджана от экспорта томатов за девять месяцев текущего года выросла почти на 10% и превысила $172 млн при реализации 143,1 тыс т продукции.

В текущем году Азербайджан экспортировал 143,1 тыс т томатов на $172,3 млн. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем поставок томатов сократился на 0,6%. При этом стоимость экспорта выросла на 9,7% и принесла $15,1 млн, составив 0,7% от общих экспортных доходов республики.

Основным покупателем азербайджанских помидоров остается Россия, на которую приходится от 83% до 97% поставок. Стабильным импортером выступает Беларусь, куда отгрузили 2,31 тыс т на $5,1 млн.

Грузия приобрела 1,588 тыс т продукции на $1,1 млн, а Польша импортировала 642 т азербайджанских овощей на сумму $956 тыс.

Казахстан возобновил импорт после двухлетнего перерыва и закупил 13,5 тыс т. Болгария приобрела 17,9 т помидоров впервые за шестнадцать лет, а Латвия получила 18 т после паузы в два с половиной года.

За девять месяцев внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $37,211 млрд, увеличившись на 5,2%. Объем экспорта составил $23,865 млрд с ростом на 28,3%, а импорт сократился на 20,4% до $13,346 млрд. Доходы от экспорта превысили расходы на импорт на $10,519 млрд. Эта разница в пользу Азербайджана выросла в 5,7 раза по сравнению с прошлым годом.