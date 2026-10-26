Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт газа в Грузию

Газовый трубопровод
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
За первые восемь месяцев текущего года поставки азербайджанского газа в Грузию увеличились более чем на 5%, причем как по стоимости, так и по объему.

Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию вырос в январе-августе текущего года, такие данные предоставил Государственный комитет по статистике Азербайджана.

За эти восемь месяцев в Грузию было поставлено 1,633 млрд кубометров природного газа в газообразном состоянии, стоимость поставок достигла $178,435 млн.

Относительно января-августа 2025 года стоимость экспорта азербайджанского газа в Грузию выросла на $8,968 млн, или на 5,3%. Объем поставок стал больше на 81,9 млн кубометров, или на 5,3%.

В общей сложности за указанный период нынешнего года Азербайджан поставил в восемь стран 16,378 млрд кубометров газа в газообразном состоянии. Стоимость экспорта составила $5,711 млрд.

При этом относительного того же периода минувшего года стоимость экспорта упала на $286,011 млн, или на 4,8%. Объем поставок почти не изменился, сократившись на полпроцента до 75,102 млн кубометров.

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