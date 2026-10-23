Партнерство с Израилем будет развиваться – МИД России

В МИД РФ оценили перспективы развития отношений с Израилем. В министерстве отметили, что они обладают потенциалом для развития.

Многоплановое партнерство России и Израиля продолжит развиваться. Такое заявление сделал 26 октября Александр Кищак, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

На торжественном мероприятии в честь 35-летия восстановления дипломатических отношений России и Израиля он зачитал обращение руководства МИД РФ, в котором подчеркивается, что российско-израильские отношения обладают значительным потенциалом для дальнейшего укрепления.

"Не сомневаемся, что российско-израильское партнерство в самых разных областях, несмотря на объективные трудности и искусственно возводимые недругами барьеры, будет и впредь расширяться и углубляться на благо двух наших народов"

– Александр Кищак

Директор департамента отметил, что Москва готова активизировать многопрофильное сотрудничество во всех областях, которые представляют обоюдный интерес.