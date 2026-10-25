Рекорд по числу туристов за девять месяцев обновила Грузия

Первое место по числу визитов в Грузию занимают путешественники из России. В топ-5 также входят граждане соседних республик Южного Кавказа.

Грузия установила новый рекорд по числу туристов за девять месяцев. Об этом свидетельствуют данные, представленные Национальной администрацией туризма.

Согласно информации, с января по октябрь Грузию посетило 6,1 млн международных путешественников. Из них более 4,4 млн были туристами, что стало рекордом.

За три квартала нынешнего года число визитов международных путешественников в республику Южного Кавказа выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по числу визитов с января по октябрь занимают граждане России (1,3 млн). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 4,9%. На втором месте находится Турция (923 тыс), а на третьем - Армения (676,2 тыс). В топ-5 также входят Израиль (292,4 тыс) и Азербайджан (249 тыс).