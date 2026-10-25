Дагестан втрое нарастил поступления от туристического налога

За январь-июнь 2026 года в Дагестане было собрано в три раза больше туристического налога, чем за аналогичный период прошлого года.

Туристической отрасли Дагестана удалось нарастить сборы от турналога более чем в три раза, рассказал врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

По его словам, невзирая на все проблемы, которыми сопровождался этот сезон, развитие инфраструктуры для туристов в регионе продолжалось.

Так, отметил Мерданов, за первые семь месяцев года объем услуг в туриндустрии достиг 12,5 млрд рублей. Кроме того, стало больше мест размещения: на 1 октября в Дагестане их насчитывалось уже 1 005, то есть на 113 больше, чем год назад.

"Увеличение поступлений туристического налога. За первое полугодие в местные бюджеты поступило 16,7 млн рублей, что более чем втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года"

- Эмин Мерданов

Врио министра рассказал и о результатах работы по распространению безналичной оплаты в гостиницах. В начале года расплатиться по безналу можно было в 64% мест размещения, а на данный момент - почти в 89%.