Заболеваемость ОРВИ и гриппом перешагнула эпидпорог в Карачаево-Черкесии

Эпидемический порог заболеваемости оказался превышен по ОРВИ и гриппу в Карачаево-Черкесии, сильнее всего болеют дети от трех до шести лет.

ОРВИ и грипп бушуют в Карачаево-Черкесии: на прошлой неделе заболеваемость ими превысила эпидпорог, сообщили в Роспотребнадзоре.

В санитарном ведомстве уточнили, что на минувшей неделе была зарегистрирована почти тысяча случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

"На прошлой, 43-й неделе года, в республике в целом эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 0,24%, что в основном достигнуто за счет детского населения в возрастной группе детей 3-6 лет"

- Роспотребнадзор

В Черкесске остается превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди школьников 7-14 лет.

На фоне угрожающей статистики эпидемиологи советуют жителям республики сделать профилактические прививки.