Вестник Кавказа

Пилот заплатит штраф за жесткую посадку вертолета в Адыгее

Пилот заплатит штраф за жесткую посадку вертолета в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Майкопе вынесен приговор по уголовному делу о жесткой посадке вертолета: совершивший ее пилот заплатит штраф.

Суд по делу о жесткой посадке вертолета завершился в Адыгее, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

Уголовное дело слушалось в Майкопском районном суде. Сам инцидент произошел в июле прошлого года на окраине поселка Учебное лесничество Майкопского района. Тогда вертолет Bell 407 осуществил жесткую посадку на землю, сбив фонарный столб освещения.

Пилота судили по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, ставшее по неосторожности причиной крупного материального ущерба.

"Майкопский районный суд вынес приговор и назначил Ш. наказание в виде штрафа в размере 100 тыс рублей"

- пресс-служба

Пилот полностью признал вину и раскаялся.

Как следует из материалов дела, пилот грубо нарушил Федеральные авиационные правила: он не оценил место, выбранное им для посадки, не рассчитал расстояние от лопастей несущего винта до опор контактной сети. В результате хвост вертолета столкнулся с опорой контактных сетей, и вертолет совершил жесткую посадку.

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