Пилот заплатит штраф за жесткую посадку вертолета в Адыгее

Суд по делу о жесткой посадке вертолета завершился в Адыгее, об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.
Уголовное дело слушалось в Майкопском районном суде. Сам инцидент произошел в июле прошлого года на окраине поселка Учебное лесничество Майкопского района. Тогда вертолет Bell 407 осуществил жесткую посадку на землю, сбив фонарный столб освещения.
Пилота судили по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, ставшее по неосторожности причиной крупного материального ущерба.
"Майкопский районный суд вынес приговор и назначил Ш. наказание в виде штрафа в размере 100 тыс рублей"
- пресс-служба
Пилот полностью признал вину и раскаялся.
Как следует из материалов дела, пилот грубо нарушил Федеральные авиационные правила: он не оценил место, выбранное им для посадки, не рассчитал расстояние от лопастей несущего винта до опор контактной сети. В результате хвост вертолета столкнулся с опорой контактных сетей, и вертолет совершил жесткую посадку.