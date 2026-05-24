Вестник Кавказа

Ход либерализации визового режима обсудили Армения и ЕС

Ход либерализации визового режима обсудили Армения и ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Армении и ЕС обсудили реализацию визового режима. Встреча состоялась в Ереване под сопредседательством Мгера Григоряна и Яна Копмана.

В Ереване состоялось пятое заседание совместной рабочей группы Армения-ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Встреча прошла под сопредседательством вице-премьера РА Мгера Григоряна и гендиректора Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства Герта Яна Копмана. Параллельно проходила встреча в рамках политического диалога высокого уровня.

Центральными темами обсуждения стали вопросы визовой либерализации, экономической и энергетической устойчивости. Затрагивались также реализация совместных инфраструктурных проектов. 

В ходе переговоров стороны оценили ход реформ, реализуемых в рамках программы многосекторной бюджетной поддержки. Участники заседания обсудили основные ориентиры на текущий год, в том числе прогресс в реализации мер, необходимых для продвижения диалога по либерализации визового режима.

Стороны отметили важность эффективного мониторинга реформ и поговорили о создании совместного технического комитета для регулярного отслеживания достигнутого прогресса. 

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