Армения и ЕС введут безвизовый режим в течение двух лет – Пашинян

Армения и Евросоюз отменят визовый режим в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил в ходе встречи с избирателями премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года... К тому времени вам останется только не забыть взять с собой паспорт и билет"

– глава армянского правительства

Напомним, что официальный диалог и процесс визовой либерализации между ЕС и Арменией стартовал в 2024 году. Полный безвизовый режим будет введен после того, как Еврокомиссия и Европарламент одобрят выполнение всех обязательных критериев.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия передала Армении первый отчет о ходе реализации Плана действий по либерализации виз. В докладе оценивается прогресс Армении и приводятся рекомендации для перехода к безвизовому въезду в страны Шенгенской зоны.