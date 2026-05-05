Вестник Кавказа

Армения и ЕС введут безвизовый режим в течение двух лет – Пашинян

Армения и ЕС введут безвизовый режим в течение двух лет – Пашинян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Армении и ЕС продолжают работу по либерализации виз. Окончательно решить данный вопрос власти республики обещают за два года.

Армения и Евросоюз отменят визовый режим в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил в ходе встречи с избирателями премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года... К тому времени вам останется только не забыть взять с собой паспорт и билет"

– глава армянского правительства

Напомним, что официальный диалог и процесс визовой либерализации между ЕС и Арменией стартовал в 2024 году. Полный безвизовый режим будет введен после того, как Еврокомиссия и Европарламент одобрят выполнение всех обязательных критериев.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия передала Армении первый отчет о ходе реализации Плана действий по либерализации виз. В докладе оценивается прогресс Армении и приводятся рекомендации для перехода к безвизовому въезду в страны Шенгенской зоны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1060 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.