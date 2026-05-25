Республиканцы предостерегают Трампа от поспешной сделки с Ираном

Представители Республиканской партии США призвали администрацию Дональда Трампа отказаться от поспешного заключения мирного соглашения с Ираном. Об этом сообщает газета Politico.

Республиканцы предупреждают, что в случае поспешных договоренностей у Ирана останутся средства для угроз ближневосточному региону и нарушения коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Главными спорными вопросами между США и Ираном остаются будущее иранской ядерной программы, запасы высокообогащенного урана и обеспечение свободного прохода судов.

Несколько представителей партии требуют прекратить дипломатический диалог и вернуться к жесткому давлению. Руководитель сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер от штата Миссисипи до этого выступал за возобновление ударов по Ирану. Сенатор от штата Северная Каролина Том Тиллис в свою очередь указал на нехватку разъяснений по содержанию планируемых договоренностей между США и Ираном.

Военные действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. Президент США 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня.

Спустя четыре дня представители Вашингтона и Тегерана провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения о долгосрочном урегулировании.

Администрация Белого дома 21 апреля сообщила о намерении продлить перемирие, а 19 мая Дональд Трамп заявил о готовности отложить возобновление боевых действий.

Американский лидер 23 мая назвал проект соглашения в целом согласованным, однако на следующий день признал наличие нерешенных спорных пунктов.