США перехватили с начала блокады более 100 связанных с Ираном судов

Количество перехваченных США судов с начала морской блокады приблизилось к 110. Уточняется, что все эти судна направлялись в Иран или выходили из его портов.

Военно-морские Соединенных Штатов перехватили с начала морской блокады 108 коммерческих судов, связанных с Ираном. Об этом рассказали в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 26 мая американские войска перенаправили 108 коммерческих судов для обеспечения режима блокады"

– CENTCOM

Уточняется, что все эти корабли направлялись в порты Ирана или выходили из них.

В перехвате судов участвуют свыше 200 американских самолетов и военных кораблей.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что США и Иран согласовали проект соглашения между на 95%. В настоящее время стороны продолжают обсуждать точные формулировки.