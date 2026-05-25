Вестник Кавказа

США перехватили с начала блокады более 100 связанных с Ираном судов

Люди на пляже на закате
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Количество перехваченных США судов с начала морской блокады приблизилось к 110. Уточняется, что все эти судна направлялись в Иран или выходили из его портов.

Военно-морские Соединенных Штатов перехватили с начала морской блокады 108 коммерческих судов, связанных с Ираном. Об этом рассказали в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 26 мая американские войска перенаправили 108 коммерческих судов для обеспечения режима блокады"

– CENTCOM

Уточняется, что все эти корабли направлялись в порты Ирана или выходили из них.

В перехвате судов участвуют свыше 200 американских самолетов и военных кораблей.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что США и Иран согласовали проект соглашения между на 95%. В настоящее время стороны продолжают обсуждать точные формулировки. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.