США и Иран согласовали рамочное соглашение на 95% - СМИ

По сообщениям СМИ, проект соглашения между США и Ираном готов на 95%, однако стороны все еще продолжают обсуждать детали по ядерной программе и Ормузскому проливу.

Представители США и Ирана на переговорах одобрили проект рамочного соглашения на 95%. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника.

Американский чиновник уточнил, что Иран утвердил основу документа, при этом стороны продолжают обсуждать точные формулировки. Текущие дискуссии касаются конкретных пунктов о ядерном арсенале и Ормузском проливе.

Источник телеканала отметил, что в случае отсутствия итоговых договоренностей Белый дом может возобновить боевые действия. Вашингтон не намерен заключать плохую сделку и сохраняет за собой возможность выбора.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием меморандума с Ираном. В социальной сети Truth Social он написал, что время находится на стороне Вашингтона.

Также американский президент подчеркнул, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума. Трамп в очередной раз отметил, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.