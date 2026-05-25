Вестник Кавказа

США усилили санкции, связанные с иранской нефтью

США усилили санкции, связанные с иранской нефтью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Давление США на Иран усиливается: американский Минфин ввел новые санкции в отношении юрлиц и танкеров, связанных с реализацией иранской нефти. Госдеп нацелился на подрыв финансовых механизмов КСИР.

Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении 16 юрлиц, одного физического лица, а также восьми судов, связанных с иранской нефтью.

Согласно заявлению американского Минфина, санкции введены в связи с тем, что данные компании и танкеры, по данным США, имеют отношение к транспортировке и продажей иранской нефти. Минфин США "принимает дополнительные меры против продажи нефти иранскими военными".

По словам главы ведомства Скотта Бессента, Штаты намерены и дальше усиливать давление, связанное с реализацией иранской нефти, преследуя цель лишить Тегеран и иранскую армию финансовых ресурсов.

Также Вашингтон намерен нарушить работу финансовых механизмов КСИР и его подразделений, за полезную информацию Госдеп США обещает награду в размере до $15 млн.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
460 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.