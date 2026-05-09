В Грузии раскрыта группа шпионов

На территории Грузии обнаружена целая шпионская сеть, организованная пока не названным журналистом. Одновременно выявлен еще один шпион, директор НПО.

Сразу несколько человек были задержаны сегодня Службой госбезопасности Грузии в Тбилиси по подозрению в шпионской деятельности.

Одним из них стал руководитель неправительственной организации "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе, причем контрразведка подозревает его в шпионаже на два государства одновременно. У Рцхиладзе были выявлены регулярные, хорошо законспирированные контакты с иностранными разведками в обмен на материальные выгоды.

СГБ установила, что задержанный как лично встречался с ведущими наблюдение за Грузией иностранцами, так и передавал им информацию через Интернет. Время от времени он выезжал за рубеж для получения новых заданий.

Кроме того, он проводил встречи с другими завербованными гражданами Грузии.

Другой задержанный – пока не названный журналист, через свои связи в медиа-среде добывавший интересующую разведки других государств информацию о Грузии. Он также встречался лично с иностранными кураторами и выезжал за границу для инструктажа.

Этот человек, по данным СГБ, через свой информационный сайт организовал шпионскую сеть и руководил ее работой для трансляции секретных сведений за рубеж. В том числе он распределял денежные вознаграждения, получаемые от кураторов.