Посол РФ в Ереване вызван в Москву

В Москву для консультаций вызван российский посол в Армении. Причиной стали шаги Еревана по сближению с Евросоюзом.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, об этом сообщает министерство иностранных дел России.

"Посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС"

– МИД РФ

Накануне в Астане страны-участницы саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (РФ, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) выступили с призывом к Армении, которая также является членом ЕАЭС, в скором времени провести референдум, на котором будет сделан выбор между ЕАЭС и ЕС.

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Астане, предупредил, что если Армения запустит процесс перехода на европейские стандарты, то Россия будет вынуждена на объективных основаниях свернуть экономическую интеграцию с ней.

Планы Армении по вступлению в ЕС несут риски для экономической безопасности ЕАЭС. В декабре на заседании ЕАЭС планируется представить доклад о возможных последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении.